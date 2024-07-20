Число погибших при взрыве газа на насосной станции в Волгограде выросло до 5

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Число погибших при взрыве газа на насосной станции в Волгограде выросло до пяти. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

"Нашли тело последнего погибшего на канализационно-насосной станции. Поиски завершены", – указали в ведомстве.

О взрыве на насосной станции стало известно 6 июля. Из-за этого рухнуло железобетонное перекрытие и обрушилась кровля. В момент ЧП на рабочем месте находились восемь человек, поиски остальных осложнялись скоплением газа и большой глубиной здания, которое уходило под землю на несколько метров.

Причиной взрыва могли стать нарушения при организации сварочных работ. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности.

Позже главный инженер ООО "Концессии водоснабжения", который является подозреваемым по делу о взрыве на насосной станции, был задержан. Следователи ходатайствуют об аресте мужчины.