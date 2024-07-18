Подозреваемый по делу о взрыве на насосной станции в Волгограде задержан

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Главный инженер ООО "Концессии водоснабжения", который является подозреваемым по делу о взрыве на насосной станции в Волгограде, задержан. Следователи ходатайствуют об аресте мужчины. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Волгоградской области.

По версии следователей, в ночь на 5 июля на насосной станции сгорел электродвигатель. При этом сотрудники регионального МЧС в этот день зафиксировали также превышение углекислого газа в 58 раз и сероводорода в 8 раз. Благодаря дополнительному вентилятору их концентрацию удалось уменьшить.

На следующий день, как сообщает ведомство, главный инженер поручил установить на станции дополнительную вытяжную систему, доставку и монтаж которой по его приказу осуществляли начальник смены, электрогазосварщик и три слесаря-ремонтника. Однако во время сварочных работ произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим частичным обрушением кровли, стен и перекрытий здания.

В результате погибли несколько человек: тела начальника смены и электрогазосварщика нашли практически сразу после ЧП, а уже в ходе разбора завалов извлекли еще двоих погибших слесарей-ремонтников станции. Поиски еще одного пострадавшего продолжаются и осложняются тем, что глубина помещения, где произошел взрыв, составляет 15 метров под землей.

Сейчас следователи продолжают проводить расследование дела: сотрудники регионального СК осмотрели место происшествия, допросили руководителей и работников организации, а также свидетелей происшествия. Кроме того, они изъяли необходимую документацию и запланировали провести ряд экспертиз, включая судебно-медицинские, строительно-технические и химическую.

Следователи не исключают, что будут выявлены и другие фигуранты, причастные к ЧП на станции.

"Ход расследования данного уголовного дела находится на контроле руководства областного управления СКР", – сказано в сообщении.

Взрыв на насосной станции в Волгограде произошел днем 6 июля. Из-за этого рухнуло железобетонное перекрытие. Во время ЧП на рабочем месте находились восемь человек, из которых трое пострадали. Поиски остальных осложнялись скоплением газа и большой глубиной здания, которое уходило под землю на несколько метров.

Позже на станции также обрушилась кровля. Было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при проведении работ. Предварительной причиной взрыва могли стать нарушения при организации сварочных работ.

