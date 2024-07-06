06 июля, 15:34Происшествия
Два человека погибли при взрыве на насосной станции в Волгограде
Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"
Два человека погибли при взрыве на кализационно-насосной станции в Волгограде. Точное количество пострадавших уточняется, сообщает РИА Новости со ссылкой на СУ СК России по региону.
Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при проведении работ. По данным ведомства, предварительная причина взрыва – нарушения при сварочных работах.
Взрыв газа на насосной станции случился днем 6 июля. Из-за этого обрушилось железобетонное перекрытие станции. По данным концессий теплоснабжения и водоснабжения города, во время ЧП там работали восемь человек, из которых трое пострадали.
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