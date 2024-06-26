СК начал проверку после вспышки газа на руднике Уралкалия в Пермском крае

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Пермского края"

Региональный главк Следственного комитета России (СКР) организовал проверку после вспышки газа на руднике "Уралкалия" СКРУ-3 в Соликамске. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

В связи с произошедшим региональный СК начал проверку по статье о нарушении правил безопасности, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. В рамках проверки следователи осматривают место происшествия и устанавливают обстоятельства инцидента.

Вспышка газа на руднике произошла в ночь на 26 июня. При ЧП пострадали два человека. После случившегося персонал подняли на поверхность.

До этого в шахте "Казахстанская", принадлежащей компании "АрселорМиттал Темиртау", загорелась конвейерная лента. В результате пять человек погибли, 13 обратились за медицинской помощью, и 6 горняков были госпитализированы с отравлением угарным газом.

