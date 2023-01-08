Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Хасавюрте

Фото: 05.mchs.gov.ru

Взрыв и пожар произошли в шестиэтажном жилом доме в Хасавюрте. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Дагестан.

В ведомстве уточнили, что ЧП случилось в ночь на воскресенье, 8 января, на улице Датуева.

"На первом этаже шестиэтажного многоквартирного дома произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, есть пострадавшие. Другие подробности происшествия не приводятся.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали в результате взрыва газа в жилом доме в Рязани. Также были повреждены две квартиры.

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