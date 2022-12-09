Два человека пострадали из-за взрыва газа в жилом доме в Рязани

Фото: телеграм-канал SHOT

Два человека пострадали в результате взрыва газа в жилом доме на улице Пушкина в Рязани. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков в своем телеграм-канале.

"В настоящее время известно о двух пострадавших, они направлены в БСМП", – сообщил он.

Малков уточнил, что предварительной причиной происшествия стала детонация бытового газа. Из-за взрыва были повреждены две квартиры. Точные обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Как сообщили в областной прокуратуре, произошел взрыв газовоздушной смеси в газовой колонке.

Уточняется, что в результате происшествия обрушили перекрытия между первым и вторым этажом.

До этого сообщалось, что в результате происшествия произошло обрушение второго этажа. По данным спасателей, под завалами могут находиться люди. Также сообщалось, что на месте происшествия не было зафиксировано дальнейшего возгорания.

Ранее 9 человек погибли при взрыве газового баллона в квартире жилого дома в Нижневартовске. Тела некоторых погибших удалось вытащить из-за под завалов только спустя несколько дней после ЧП.



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