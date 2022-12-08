В ГД предложили обязать россиян проверять газовое оборудование

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Законопроект, который обяжет жильцов заключать договоры на обслуживание газового оборудования с организацией, сотрудничающей с управляющей компанией, рассмотрят в Госдуме во втором чтении до конца года или в январе 2023 года. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Пахомова.

Сейчас россияне могут заключать договоры с любой компанией, вследствие чего 10–50% квартир вовсе не имеют соглашений и не проверяют оборудование годами. Пахомов объяснил, что законопроект предполагает проверку договоров со стороны государственных жилищных инспекций.

Депутат объяснил, что отдельные нормативные акты установят требования к газовой компании, порядок и условия заключения договора, а также изменения и расторжения соглашений.

Глава Ассоциации газовых хозяйств "Сибдальвостокгаз" Андрей Румянцев выразил мнение, что заниматься проверкой газового оборудования следует тем организациями, которые и обеспечивают газоснабжение. Он пояснил, что нередко эти функции выполняют разные компании, что создает дополнительные сложности для гарантии качества работы. По его словам, также необходимо создать единое ведомство по безопасности газового оборудования на государственном уровне.

Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева считает, что плату за обслуживание нужно включить в тарифы ЖКУ. Член этого комитета Александр Якубовский предложил рассмотреть возможность установки в каждой квартире газосигнализаторов с системами аварийного отключения за счет средств фондов капитального ремонта.

Ранее сообщалось, что взрыв бытового газа произошел в Нижневартовске 4 декабря. Происшествие случилось из-за разгерметизации газового баллона, который находился в квартире на втором этаже. В результате погибли девять человек.



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