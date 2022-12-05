Взрыв двух газовых баллонов стал причиной обрушения дома в Нижневартовске

Фото: 86.mchs.gov.ru

В жилом доме в Нижневартовске сдетонировали два газовых баллона. Это стало причиной частичного обрушения здания, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"Хозяин квартиры на втором этаже хранил сразу два газовых баллона. Сначала произошла разгерметизация одного из них. Потом взорвался уже второй", – сказал собеседник агентства.

ЧП произошло в воскресенье, 4 декабря, в жилом доме на улице Мира. По последним данным, погибли шесть человек. Еще пятеро были госпитализированы. У двоих из них ожоги 90% тела.

В Нижневартовске введен режим ЧС муниципального характера. На место прибыл глава МЧС России Александр Куренков.

Спасатели продолжают разбирать завалы. Под ними могут находиться люди. Поисковые работы осложняют погодные условия. По данным Гидрометцентра, в настоящее время в городе 24 градуса мороза.



В МЧС рассказали, что мороз осложняет поисковые работы на месте ЧП в Нижневартовске

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!