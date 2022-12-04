В МЧС заявили, что мороз замедляет поисковые работы на месте взрыва в Нижневартовске

Фото: МЧС РФ

В МЧС России рассказали, что мороз замедляет поисковые работы на месте частичного обрушения дома в Нижневартовске. Спасательная бригада продолжает разбирать завалы.

Отмечается, что в городе -23 градуса в настоящий момент.

"Работа осложнена низкой температурой и сложными погодными условиями, а также крупным завалом, образовавшимся из-за обрушения. Для обеспечения безопасности на месте разбора завалов спасатели закрепляют нависающие конструкции", – передает ТАСС сообщение спасателей.

На месте работают 165 человек и 53 единицы техники. В МЧС подчеркнули, что работы будут продолжены в круглосуточном режиме.

О взрыве газа, который произошел в жилом доме №6А на улице Мира в Нижневартовске, стало известно 4 декабря. В результате ЧП обрушились перекрытия второго и третьего этажей. Шесть человек погибли.

Спасатели провели эвакуацию: из жилого дома вывели 52 человека. Медики оказывают необходимую помощь пострадавшим.

Также сообщалось, что прокуратура организовала проверку по данному инциденту. В свою очередь, следователи завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

В экстренных службах заявили, что причиной взрыва и частичного обрушения жилого дома в Нижневартовске могла стать неправильная установка газового баллона.

Позднее власти Нижневартовска установили режим чрезвычайной ситуации на муниципальном уровне. Такое решение было принято, чтобы помочь в проведении аварийно-спасательных работ, а также восстановить общественный порядок после случившегося.

Число погибших при обрушении части дома в Нижневартовске возросло до шести

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!