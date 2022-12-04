Названы предварительные причины взрыва газа в жилом доме в Нижневартовске

Фото: телеграм-канал ''Говорит Москва''

В экстренных службах сообщили, что причиной взрыва и частичного обрушения жилого дома в Нижневартовске могла стать неправильная установка газового баллона. Об этом пишет ТАСС.

"Причинами взрыва и обрушения в подъезде жилого дома стали, предварительно, неправильная установка газового баллона или нарушение техники безопасности при его эксплуатации. Конструкции баллона найдены", – рассказали спасатели.

Ранее сообщалось, что в результате ЧП погибло пять человек. Однако в экстренных службах позже заявили, что медикам удалось реанимировать одного человека, который считался погибшим.

О взрыве газа, который произошел в жилом доме №6А на улице Мира в Нижневартовске, стало известно 4 декабря. В результате ЧП обрушились перекрытия второго и третьего этажей.

Спасатели провели эвакуацию: из жилого дома вывели 52 человека. Десяти пострадавшим медики оказывают необходимую помощь.

Также сообщалось, что прокуратура организовала проверку по данному инциденту. В свою очередь, следователи завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

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