17:33Происшествия
Число погибших при обрушении части дома в Нижневартовске выросло до пяти
Фото: телеграм-канал ''Москва 24"
В результате частичного обрушения жилого дома в Нижневартовске погибло пять человек, сообщили в экстренных службах.
"По предварительной информации, погибли пять человек", – передает ТАСС сообщение спасателей.
На месте происшествия спасательная бригада продолжает разбирать завалы.
В свою очередь, следователи завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Ранее стало известно о взрыве газа, который произошел в жилом доме №6А на улице Мира в Нижневартовске. В результате ЧП обрушились перекрытия второго и третьего этажей.
Спасатели провели эвакуацию: из жилого дома вывели 52 человека. Десяти пострадавшим медики оказывают необходимую помощь.
Также сообщалось, что прокуратура организовала проверку по данному инциденту.
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