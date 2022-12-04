Число погибших при обрушении части дома в Нижневартовске выросло до пяти

Фото: телеграм-канал ''Москва 24"

В результате частичного обрушения жилого дома в Нижневартовске погибло пять человек, сообщили в экстренных службах.

"По предварительной информации, погибли пять человек", – передает ТАСС сообщение спасателей.

На месте происшествия спасательная бригада продолжает разбирать завалы.

В свою очередь, следователи завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Ранее стало известно о взрыве газа, который произошел в жилом доме №6А на улице Мира в Нижневартовске. В результате ЧП обрушились перекрытия второго и третьего этажей.

Спасатели провели эвакуацию: из жилого дома вывели 52 человека. Десяти пострадавшим медики оказывают необходимую помощь.

Также сообщалось, что прокуратура организовала проверку по данному инциденту.

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