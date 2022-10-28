Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Каспийске

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Республики Дагестан"

Три человека, в том числе один ребенок, получили ожоги в результате взрыва газа с последующим возгоранием в многоквартирном жилом доме в Каспийске.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Дагестан, пострадавших госпитализировали. Жильцов смежных квартир эвакуировали.

По данным регионального главка МЧС, площадь возгорания составила 2 квадратных метра. В настоящее время пожар ликвидирован.

По факту взрыва была проведена прокурорская проверка. Материалы направили в Следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье "Нарушение требований пожарной безопасности".

Ранее сообщалось, что взрыв бытового газа произошел в подмосковном поселке Измайлово. ЧП случилось на Центральной площади, в доме № 1. Газ взорвался на пятом этаже. Данных о пострадавших не поступало.

До этого взрыв газа произошел в жилом доме в Коломне. Происшествие случилось в квартире на третьем этаже. В результате ЧП пострадали пять человек.

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