Взрыв газа произошел в жилом доме в Коломне

Пять человек пострадали в результате взрыва газа в жилом доме в Коломне. Инцидент произошел ночью, в квартире на третьем этаже.

Находившиеся там в момент взрыва хозяин и его знакомый госпитализированы с ожогами. Как сообщают экстренные службы, была разрушена перегородка между квартирами. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.