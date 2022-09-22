Количество мошеннических звонков россиянам выросло до 100 тыс в день – Сбербанк

Фото: depositphotos/bacho123456
Количество мошеннических звонков россиянам достигло уровня, фиксировавшегося до начала специальной военной операции на Украине, – до 100 тысяч в день. Об этом сообщил начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский.
"Количество звонков сегодня достигает 100 тысяч. Это мы видим по тем событиям, которые нам приходят от операторов большой пятерки", – сказал он в разговоре с РИА Новости.
По словам Велигодского, большая часть звонков совершается с территорий Украины.
До этого зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в разговоре с агентством сообщил, что число мошеннических звонков россиянам с началом СВО на Украине снизилось.
С 20 марта мошенники вновь стали совершать звонки россиянам. Однако их количество уменьшилось в 5,5 раза.
В начале июня произошел рост телефонного мошенничества. Тогда количество звонков составляло порядка 50 тысяч штук в день.
Ранее исследование ВЦИОМ показало, что каждый второй россиянин смог вычислить мошенника при разговоре по телефону.
При этом 32% заявили, что ситуаций, когда бы приходилось вычислять злоумышленников по телефону, не было, однако они бы с этим справились. 12% респондентов отметили, что узнать бы такого звонящего не смогли.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: