Количество мошеннических звонков россиянам выросло до 100 тыс в день – Сбербанк

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Количество мошеннических звонков россиянам достигло уровня, фиксировавшегося до начала специальной военной операции на Украине, – до 100 тысяч в день. Об этом сообщил начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский.

"Количество звонков сегодня достигает 100 тысяч. Это мы видим по тем событиям, которые нам приходят от операторов большой пятерки", – сказал он в разговоре с РИА Новости.

По словам Велигодского, большая часть звонков совершается с территорий Украины.

До этого зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в разговоре с агентством сообщил, что число мошеннических звонков россиянам с началом СВО на Украине снизилось.

С 20 марта мошенники вновь стали совершать звонки россиянам. Однако их количество уменьшилось в 5,5 раза.

В начале июня произошел рост телефонного мошенничества. Тогда количество звонков составляло порядка 50 тысяч штук в день.

Ранее исследование ВЦИОМ показало, что каждый второй россиянин смог вычислить мошенника при разговоре по телефону.

При этом 32% заявили, что ситуаций, когда бы приходилось вычислять злоумышленников по телефону, не было, однако они бы с этим справились. 12% респондентов отметили, что узнать бы такого звонящего не смогли.

