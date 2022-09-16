В Красноярске мошенники случайно позвонили в пресс-службу полиции

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В Красноярске телефонные аферисты случайно позвонили в пресс-службу полиции города и попались на уловку представителей органов. Об этом сообщает сайт пресс-службы главка МВД РФ со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

"Поднявшей трубку сотруднице пресс-службы она представилась внучкой и сквозь слезы сообщила, что стала виновницей ДТП. Чтобы избежать уголовной ответственности, девушке требовалась крупная сумма", – поделилась Волк.

Полицейская поняла, что столкнулись с аферистами. О сомнительном звонке сразу передала информацию коллеге, чтобы направить ее в отдел уголовного розыска. В то же время, капитан внутренней службы продолжила общаться с мошенниками. Впоследствии они договорились о передаче 300 тысяч рублей.

"За деньгами по указанному адресу приехал курьер, которого уже ждали оперативные сотрудники. 19-летний молодой человек задержан, он дал признательные показания", – отметила Волк.

В полиции узнали, что юноша успел обмануть двух местных жительниц в возрасте 94 и 85 лет. Они передали ему 200 тысяч рублей.

"По предварительным данным, деньги красноярец перевел соучастникам, оставив себе небольшую часть", – заключила Волк.

Следователем следственного отдела возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество и мошенничестве (часть 3 статьи 30, часть 2 и часть 3 статьи 159 УК РФ).

Ранее сотрудник московского картинг-клуба украл гоночную машину для последующей продажи и уехал на ней домой, где спрятал карт недалеко от дома. Транспортное средство передали обратно в заведение. Против подозреваемого возбуждено уголовное дело о краже (часть 1 статьи 158 УК РФ).