Каждый второй россиянин смог вычислить мошенника при разговоре по телефону – ВЦИОМ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Около 50% россиян смогли вычислить мошенника в ходе телефонного разговора, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование ВЦИОМ.

При этом 32% заявили, что ситуаций, когда бы приходилось вычислять злоумышленников по телефону, не было, однако они бы с этим справились. 12% респондентов отметили, что узнать бы такого звонящего не смогли.

Согласно исследованию, 23% россиян распознавали мошенника по интонации, голосу, лексике и манере общения, 17% – по их намерениям узнать сведения карт банков и пин-кодов, 11% – по их словам о несуществующих действиях кредитных организаций.

10% опрошенных смогли распознать мошенника по попыткам узнать личную информацию или из уверенности в том, что сотрудники банка по вопросам, озвученным людьми на том конце провода, не обращаются.

Ранее специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин сообщил, что мошенники могут использовать в своих целях не только паспортные данные человека, но и регистрацию по месту жительства, ИНН и даже водительские права, попавшие в Сеть.

Эксперт отмечал, что в соцсетях есть группы с фальшивыми интернет-магазинами. Злоумышленники, которые их создают, сидят под именами, фамилиями реальных людей, публикуют их фотографии у себя в профиле.