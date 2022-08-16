Около половины россиян сталкивались со взломом страниц в соцсетях в 2022 году

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Фото: depositphotos/DragonImages
С однократным фактом взлома личных социальных сетей в 2022 году сталкивались 30,5% жителей России, с многократным – 12,4%, сообщает RT со ссылкой на исследование "АльфаСтрахования".
По данным аналитиков, мошеннические сообщения от якобы знакомых с просьбой о финансовой помощи получили порядка 50% респондентов. При этом 48% столкнулись с такими сообщениями хотя бы один раз в нынешнем году.
Отмечается, что в 42% случаев опрошенные никак не реагировали на сообщения мошенников, а четверть респондентов отшучивалась в ответ. Однако 6% стали жертвами злоумышленников и переводили им деньги.
Согласно данным опроса, треть респондентов сообщили, что никогда не меняют пароли от своих аккаунтов в соцсетях, при этом 21,9% делают это раз в несколько месяцев, 19,9% – раз в полгода, 21,5% – не чаще раза в год.
Кроме того, 76,4% пользуются сервисами VPN для доступа к заблокированным Роскомнадзором соцсетям, что увеличивает уязвимость доступа.
Исследование проведено методом онлайн-анкетирования среди 1 205 граждан РФ от 18 до 60 лет (60% мужчин и 40% женщин), проживающих в 16 региональных центрах РФ и являющихся активными пользователями гаджетов и интернета.
Ранее специалисты Роскачества сообщили, что сложный пароль не поможет снизить риск взлома аккаунта, поскольку злоумышленники чаще всего используют утекшие данные, а не программы для подбора пароля.
Киберпреступникам проще найти соответствие по адресу электронной почты с помощью баз с утекшими данными пользователей, отметили эксперты. Кроме того, по словам специалистов, используя одинаковый пароль в нескольких соцсетях, человек может столкнуться со взломом всех страниц.
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