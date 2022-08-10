Сложный пароль не уменьшит риск взлома аккаунта – эксперты

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Сложный пароль не поможет снизить риск взлома аккаунта, поскольку злоумышленники чаще всего используют утекшие данные, а не программы для подбора пароля. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на специалистов Роскачества.

Киберпреступникам проще найти соответствие по адресу электронной почты с помощью баз с утекшими данными пользователей, отметили эксперты.

Кроме того, по словам специалистов, используя одинаковый пароль в нескольких соцсетях, человек может столкнуться со взломом всех страниц.

Заклеивать камеру на устройствах также бессмысленно, уточнили в Роскачестве. Киберпреступники могут использовать для слежки другие компоненты компьютера.

"Если злоумышленники завладели камерой и микрофоном, им не составит проблем получить доступ и ко всему остальному, что есть на вашем устройстве", – добавили эксперты.

По их словам, распознать мошенничество становится сложнее, поскольку с каждым разом мошенники совершенствуют схемы обмана. В пример в Роскачестве привели обман пользователей с помощью сообщений о сбросе пароля в соцсетях в целях повышения безопасности.

Ранее главный разработчик сайта kremlin.ru Артем Геллер рассказал, нужно ли закрывать камеру на смартфоне или ноутбуке. По его словам, если человек не работает с секретной информацией и живет обычной жизнью, он вряд ли сможет заинтересовать злоумышленников.

Эксперт отметил, что установка антивирусного программного обеспечения (ПО) на компьютер станет лучшим способом избежать взлома веб-камеры.