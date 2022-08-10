Сложный пароль не уменьшит риск взлома аккаунта – эксперты

13:40
Фото: depositphotos/VitalikRadko
Сложный пароль не поможет снизить риск взлома аккаунта, поскольку злоумышленники чаще всего используют утекшие данные, а не программы для подбора пароля. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на специалистов Роскачества.
Киберпреступникам проще найти соответствие по адресу электронной почты с помощью баз с утекшими данными пользователей, отметили эксперты.
Кроме того, по словам специалистов, используя одинаковый пароль в нескольких соцсетях, человек может столкнуться со взломом всех страниц.
Заклеивать камеру на устройствах также бессмысленно, уточнили в Роскачестве. Киберпреступники могут использовать для слежки другие компоненты компьютера.
"Если злоумышленники завладели камерой и микрофоном, им не составит проблем получить доступ и ко всему остальному, что есть на вашем устройстве", – добавили эксперты.
По их словам, распознать мошенничество становится сложнее, поскольку с каждым разом мошенники совершенствуют схемы обмана. В пример в Роскачестве привели обман пользователей с помощью сообщений о сбросе пароля в соцсетях в целях повышения безопасности.
Ранее главный разработчик сайта kremlin.ru Артем Геллер рассказал, нужно ли закрывать камеру на смартфоне или ноутбуке. По его словам, если человек не работает с секретной информацией и живет обычной жизнью, он вряд ли сможет заинтересовать злоумышленников.
Эксперт отметил, что установка антивирусного программного обеспечения (ПО) на компьютер станет лучшим способом избежать взлома веб-камеры.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: