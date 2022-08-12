Юрист рассказал, какую информацию нельзя публиковать в соцсетях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Заведующий филиалом Московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов призвал пользователей социальных сетей с осторожностью относиться к публикации персональных данных, геолокации, а также фотографий других людей.
"Такие сведения могут спровоцировать на нежелательные действия и поклонников, и противников", – сообщил он в беседе с агентством "Прайм".
В частности эксперт рекомендовал избегать публикации своего адреса места жительства и места работы. Точное местоположение Миронов не рекомендует указывать для безопасности. Кроме того, не стоит указывать на то, что вы находитесь вне дома, так как это значит, что там никого нет и имущество находится без присмотра.
Однако делиться положением можно, но не в режиме онлайн, а с некоторой задержкой.
Юрист также призвал с осторожностью выставлять фотографии других людей. "Обнародование изображения человека в большинстве случаев требует его согласия. Оно не требуется, если фото-видео съемка велась в публичном месте, и в некоторых иных случаях", – пояснил он.
При публикации какой-либо информации о своей работе следует помнить о необходимости соблюдения норм профессиональной этики, сохранения коммерческой или служебной и врачебной тайны.
Ранее координатор секции по информационной политике и контентному анализу Совета блогеров при Совфеде, юрист, соавтор инициативы Валерия Рытвина сообщила, что мем является мультимедийным пользовательским контентом с картинкой или фразой, защищенной товарным знаком.
По ее словам, если мем захочет присвоить кто-то другой, это будет нарушением авторского права.
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