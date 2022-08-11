Юрист оценила предложение ужесточить наказание за действия сексуального характера на людях

Фото: Москва 24
Предусмотренные текущим законодательством наказания за публичные действия сексуального характера и намеренную демонстрацию наготы являются достаточными и не нуждаются в ужесточении, полагает адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш. Об этом сообщает RT.
Так она прокомментировала соответствующее предложение депутата Госдумы Виталия Милонова. По мнению Ярмуш, ужесточение наказания может привести к явному преувеличению меры ответственности нарушителей.
"У нас есть административное правонарушение. Раздевание в общественном месте – это мелкое хулиганство, если будет раздевание перед детьми, то там включается Уголовный кодекс. Уже и так все прописано законодательно", – заявила эксперт.
Ранее Милонов предложил ужесточить наказание за намеренную демонстрацию наготы и иные действия сексуального характера, совершенные в публичных местах. С такой инициативой он обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву.
Депутат напомнил, что в последнее время в российских регионах фиксируются случаи непотребного поведения некоторых отдыхающих граждан, которые "предаются плотским утехам в публичных местах".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: