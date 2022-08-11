Юрист оценила предложение ужесточить наказание за действия сексуального характера на людях

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Предусмотренные текущим законодательством наказания за публичные действия сексуального характера и намеренную демонстрацию наготы являются достаточными и не нуждаются в ужесточении, полагает адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш. Об этом сообщает RT.

Так она прокомментировала соответствующее предложение депутата Госдумы Виталия Милонова. По мнению Ярмуш, ужесточение наказания может привести к явному преувеличению меры ответственности нарушителей.

"У нас есть административное правонарушение. Раздевание в общественном месте – это мелкое хулиганство, если будет раздевание перед детьми, то там включается Уголовный кодекс. Уже и так все прописано законодательно", – заявила эксперт.

Ранее Милонов предложил ужесточить наказание за намеренную демонстрацию наготы и иные действия сексуального характера, совершенные в публичных местах. С такой инициативой он обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву.

Депутат напомнил, что в последнее время в российских регионах фиксируются случаи непотребного поведения некоторых отдыхающих граждан, которые "предаются плотским утехам в публичных местах".