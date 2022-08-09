Полиция возбудила дело после ролика с публичным сексом в караоке Севастополя

16:08
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Севастопольская полиция возбудила административное дело в отношении молодого человека, прилюдно занявшегося сексом на барной стойке караоке-бара, сообщает пресс-служба ведомства.
Видео этого инцидента распространилось в соцсетях. На кадрах девушка вступила в половой акт с молодым человеком на виду у посетителей заведения, снимавших происходящее на смартфоны.
Полиция быстро нашла героя видео. 32-летний мужчина признал, что был пьян. Также он сообщил, что с девушкой не знаком, а свои действия не осознавал. Полиция устанавливает местонахождение второй участницы происшествия.
В отношении мужчины составлен административный протокол за мелкое хулиганство. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок до 15 суток.
В то же время публикация видео с половым актом стала поводом для возбуждения уголовного дела по статье "Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов". Устанавливаются лица, распространившие материалы, имеющие признаки порнографических.
Ранее пользователи в социальных сетях резко осудили пару, занимавшуюся любовью на газоне в столичном парке "Кузьминки".
Врач-сексолог Евгений Кульгавчук призвал ввести наказание по уголовной статье за публичный секс.
По его словам, нарушителей следует наказывать не по административной статье "Хулиганство", а по уголовной. Он подчеркнул, что отношение к проблеме должно стать более серьезным, поскольку происходящее могли увидеть дети.
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