Полиция возбудила дело после ролика с публичным сексом в караоке Севастополя

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Севастопольская полиция возбудила административное дело в отношении молодого человека, прилюдно занявшегося сексом на барной стойке караоке-бара, сообщает пресс-служба ведомства.

Видео этого инцидента распространилось в соцсетях. На кадрах девушка вступила в половой акт с молодым человеком на виду у посетителей заведения, снимавших происходящее на смартфоны.

Полиция быстро нашла героя видео. 32-летний мужчина признал, что был пьян. Также он сообщил, что с девушкой не знаком, а свои действия не осознавал. Полиция устанавливает местонахождение второй участницы происшествия.

В отношении мужчины составлен административный протокол за мелкое хулиганство. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок до 15 суток.

В то же время публикация видео с половым актом стала поводом для возбуждения уголовного дела по статье "Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов". Устанавливаются лица, распространившие материалы, имеющие признаки порнографических.

Ранее пользователи в социальных сетях резко осудили пару, занимавшуюся любовью на газоне в столичном парке "Кузьминки".

Врач-сексолог Евгений Кульгавчук призвал ввести наказание по уголовной статье за публичный секс.

По его словам, нарушителей следует наказывать не по административной статье "Хулиганство", а по уголовной. Он подчеркнул, что отношение к проблеме должно стать более серьезным, поскольку происходящее могли увидеть дети.