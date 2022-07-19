Полиция организовала проверку по факту прилюдного секса в Сочи

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Полиция в Сочи организовала проверку после видео, на котором пара занимается любовью на SUP-доске в нескольких метрах от пляжа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Правоохранители устанавливают участников инцидента. В рамках расследования полиция даст правовую оценку действиям участников.

В пресс-службе городского УВД рассказали, что пару могут привлечь к ответственности за мелкое хулиганство, за которое им грозит штраф до 1 000 рублей или арест до 15 суток.

Ранее прокуратура и полиция организовали проверку после публикации видео, на которых группа подростков избивает 13-летнюю девочку. До этого в Сети были опубликованы видео, на которых группа подростков окружила школьницу в темное время суток. Одна из девочек потребовала от пострадавшей встать на колени и признаться в чем-то, но та отказалась.

