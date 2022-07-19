Собаки и кошки 2 недели питались телами умерших хозяев в Екатеринбурге

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Собаки и кошки в течение 2 недель питались телами умерших хозяев в Екатеринбурге. Тела обнаружили в запертой квартире, сообщили в РИА Новости со ссылкой на региональное управление СК РФ.

Умерших нашли в квартире дома по улице Малышева. По данным СК, ими оказались мужчина и женщина 1960 и 1967 годов рождения соответственно. Отмечается, что следов криминальной смерти нет. Точные причины смерти выясняют в ходе судебно-медицинских экспертиз, отметили в СК РФ.

Вместе с погибшими в квартире находились 9 домашних животных: 3 собаки и 6 кошек. По словам специалистов службы спасения "Зоодор", животные питались трупами умерших хозяев 2 недели.

"Одна из собак до сих пор из-за этого ходит в туалет опарышами, а в лапе одной из кошек мы нашли человеческую кость", – сообщила зоозащитница.

Ранее в Москве задержали пожилую "колдунью", которая обманула пенсионерок на сумму более чем 1 миллион рублей. Одну из пострадавших ввели в заблуждение, после чего она отдала злоумышленнице ювелирные изделия на сумму 100 тысяч рублей и еще 1 миллион, снятый наличными с банковского счета.