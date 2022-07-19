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Распыление аэрозоля от насекомых стало причиной хлопка в доме в Нижнем Новгороде, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона.

"По предварительным данным, в одной из квартир на третьем этаже жилого дома через некоторое время после распыления жителем в своем помещении аэрозоли от насекомых произошел хлопок, – отметили в ведомстве.

По факту ЧП проверку начала прокуратура Нижегородской области. В настоящее время выясняются все детали случившегося.

Хлопок произошел в доме № 50 по улице Баумана вечером 18 июля. При взрыве обрушилась межквартирная перегородка и было повреждено остекление. В результате происшествия никто не пострадал, из здания эвакуировали 37 человек, в том числе 6 детей.