Хлопок газа произошел в жилом доме в Ставрополе

Фото: ГУ МЧС России по Ставропольскому краю

В жилом многоквартирном доме Ставрополя произошел холок газа, один человек пострадал, сообщается в телеграм-канале МЧС России.

"По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что повреждено остекление в квартирах на 2 этаже, повреждены 6 припаркованных автомобилей. Несущие конструкции не нарушены. Дом газифицированный", – отметили в ведомстве.

Там уточнили, что 50 человек были эвакуированы. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы, привлечены 71 человек и 24 единицы техники.

В свою очередь, в региональной прокуратуре сообщили, что проводят проверку по факту происшествия.

В СК по региону также сообщили о проведении доследственной проверки. В ведомстве уточнили, что пострадала хозяйка квартиры, ее госпитализировали в больницу.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в пятиэтажном жилом доме на улице Мира, 6А, в подмосковных Мытищах. Огонь охватил три квартиры. Площадь возгорания составила 120 квадратных метров. К настоящему моменту пожарным удалось ликвидировать открытое горение.

