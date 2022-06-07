Взрыв газового баллона произошел в жилом доме в Нижегородской области

10:21
В Богородске в жилом доме взорвался газовый баллон
Газовый баллон взорвался в пятиэтажном жилом доме в Нижегородской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
"На улице Чернышевского произошел взрыв газового баллона в квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома с последующим пожаром", – отметил собеседник агентства.
По его словам, восемь человек, в том числе трое детей, были спасены из горящего здания, еще 32 человека эвакуировали.
Он добавил, что пожар был локализован на площади 50 квадратных метров, несущие конструкции при взрыве не повредились.
В свою очередь, губернатор региона Глеб Никитин сообщил о двух пострадавших в результате происшествия – у женщины и ребенка отравление продуктами горения.
Состояние женщины в настоящее время оценивается врачами, ребенок в средней степени тяжести доставлен в районную ЦРБ.
Глава Нижегородской области поручил профильному заместителю Давиду Мелик-Гусейнову держать на личном контроле оказание помощи пострадавшим.
На данный момент на месте происшествия находится глава района Александр Сочнев, последствия случившегося оцениваются специалистами.
"После этого будут приниматься решения о том, когда люди смогут зайти в свои квартиры и какие восстановительные работы необходимо провести", – добавил Никитин.
В СК РФ организовали доследственную проверку.
Ранее сообщалось, что пожар произошел в пятиэтажном жилом доме на улице Мира, 6А, в подмосковных Мытищах. Огонь охватил три квартиры. Площадь возгорания составила 120 квадратных метров. В результате случившегося погибла женщина, еще два человека пострадали, в том числе малолетний ребенок.
По факту происшествия прокуратура организовала проверку, СК возбудил уголовное дело.
Пострадавшие при взрыве газа в Мытищах остаются в больницах
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: