Взрыв газового баллона произошел в жилом доме в Нижегородской области

В Богородске в жилом доме взорвался газовый баллон

Газовый баллон взорвался в пятиэтажном жилом доме в Нижегородской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

"На улице Чернышевского произошел взрыв газового баллона в квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома с последующим пожаром", – отметил собеседник агентства.

По его словам, восемь человек, в том числе трое детей, были спасены из горящего здания, еще 32 человека эвакуировали.

Он добавил, что пожар был локализован на площади 50 квадратных метров, несущие конструкции при взрыве не повредились.

В свою очередь, губернатор региона Глеб Никитин сообщил о двух пострадавших в результате происшествия – у женщины и ребенка отравление продуктами горения.

Состояние женщины в настоящее время оценивается врачами, ребенок в средней степени тяжести доставлен в районную ЦРБ.

Глава Нижегородской области поручил профильному заместителю Давиду Мелик-Гусейнову держать на личном контроле оказание помощи пострадавшим.

На данный момент на месте происшествия находится глава района Александр Сочнев, последствия случившегося оцениваются специалистами.

"После этого будут приниматься решения о том, когда люди смогут зайти в свои квартиры и какие восстановительные работы необходимо провести", – добавил Никитин.

В СК РФ организовали доследственную проверку.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в пятиэтажном жилом доме на улице Мира, 6А, в подмосковных Мытищах. Огонь охватил три квартиры. Площадь возгорания составила 120 квадратных метров. В результате случившегося погибла женщина, еще два человека пострадали, в том числе малолетний ребенок.

По факту происшествия прокуратура организовала проверку, СК возбудил уголовное дело.

