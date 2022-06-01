Один человек погиб при хлопке газа в Мытищах. Еще два человека госпитализированы, в том числе малолетний ребенок, сообщается в телеграм-канале прокуратуры Московской области.

ЧП произошло в многоквартирном жилом доме на улице Мира в доме 6А. Прокуратура организовала проверку, по факту которой даст правовую оценку действиям ответственных лиц.

В пресс-службе Мособлгаза Агентству "Москва" рассказали, что дом после ЧП отключили от газоснабжения. Ситуацию в том числе контролирует аварийная бригада службы.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в пятиэтажном жилом доме на улице Мира в подмосковных Мытищах. На месте происшествия работают оперативные службы. Также туда прибыл городской прокурор Андрей Гвоздев.

Как сообщили в пресс-службе подмосковного главка МЧС, огонь охватил три квартиры. Площадь возгорания составила 120 квадратных метров. К настоящему моменту пожарным удалось ликвидировать открытое горение.

