Пожар произошел в жилом доме в Мытищах

Видео: vk.com/mytishchi_adm

Пожар произошел в пятиэтажном жилом доме на улице Мира в подмосковных Мытищах. Об этом сообщается на странице администрации городского округа Мытищи в соцсети "ВКонтакте"

"По адресу улица Мира, дом 6А, произошел пожар. Наличие пострадавших и причина возгорания устанавливаются", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работают оперативные службы. Также туда приехала глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе подмосковного главка МЧС, огонь охватил три квартиры.

"Хлопка, предварительно, не было. Разрушений нет, нарушено остекление", – сказали в МЧС.

Источник в экстренных службах сообщил РИА Новости, что при тушении пожара был обнаружен один погибший. Площадь возгорания составила 120 квадратных метров. К настоящему моменту пожарным удалось ликвидировать открытое горение.

Прокуратура Московской области организовала проверку по факту происшествия.

Ранее пожар произошел в строящемся четырехэтажном доме в СНТ "Гавриково-1" в ТиНАО. Сообщалось, что открытое горение было на втором этаже четырехэтажного строящегося здания. Его площадь составила 15 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.

