Пожар произошел в частном жилом доме в ТиНАО

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел в строящемся четырехэтажном доме в СНТ "Гавриково-1" в ТиНАО. Об этом Агентству "Москва" сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, открытое горение было на втором этаже четырехэтажного строящегося здания.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве, произошло возгорание стройматериалов на площади 15 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало. Пожар ликвидирован.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту гибели пяти человек при пожаре в частном доме в городе Пушкине в Подмосковье.

Причиной возгорания стала неисправность электропроводки. На месте были обнаружены тела двух женщин, мужчины, а также детей 4 и 16 лет.