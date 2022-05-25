Пожар произошел в девятиэтажном доме на востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия

Квартира загорелась на восьмом этаже девятиэтажного дома по адресу улица Красный Казанец, дом 19, корпус 1, сообщили Агентству "Москва" в столичном управлении МЧС.

Общая площадь пожара составила 15 квадратных метров. Пожар локализован.

На данный момент медики осматривают трех человек, причины возгорания устанавливаются.

Ранее пять человек, включая двоих детей, погибли в результате пожара в частном доме в Пушкине. ЧП произошло в ночь на 23 мая. Огонь вспыхнул в двухэтажном кирпичном частном жилом доме. Общая площадь пожара составила почти 200 квадратных метров.

