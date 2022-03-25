Пожар в автосервисе на западе Москвы ликвидировали

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Пожар в автосервисе на западе Москвы ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС РФ.

Полностью ликвидировать возгорание удалось в 19:13.

Сведений о пострадавших нет.

О пожаре стало известно в 17:34. Сообщалось о загорании складированных запчастей, покрышек и упаковочной тары в двухэтажном металлическом ангаре. Общая площадь пожара составила 400 квадратных метров.

