Пассажирский автобус загорелся на северо-западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Пассажирский автобус загорелся на улице Свободы на северо-западе Москвы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил столичный Дептранс.

"На улице Свободы в районе дома 71к3 произошло возгорание автобуса перевозчика Московской области. <...> Движение транспорта в сторону центра осуществляется по одной полосе", – говорится в публикации.

Прибывшие на место экстренные службы оперативно потушили возгорание. Согласно предварительным данным, автобус был без пассажиров. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в Хабаровске загорелся маршрутный автобус с пассажирами. До прибытия спасателей из него самостоятельно эвакуировались 22 человека. Пожар был потушен в течение часа.

