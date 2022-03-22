Пассажирский автобус загорелся на северо-западе Москвы

08:53
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Пассажирский автобус загорелся на улице Свободы на северо-западе Москвы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил столичный Дептранс.
"На улице Свободы в районе дома 71к3 произошло возгорание автобуса перевозчика Московской области. <...> Движение транспорта в сторону центра осуществляется по одной полосе", – говорится в публикации.
Прибывшие на место экстренные службы оперативно потушили возгорание. Согласно предварительным данным, автобус был без пассажиров. В результате инцидента никто не пострадал.
Ранее в Хабаровске загорелся маршрутный автобус с пассажирами. До прибытия спасателей из него самостоятельно эвакуировались 22 человека. Пожар был потушен в течение часа.
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