В Москве на Бибиревской улице загорелся электробус

26 января, 22:59
Отмечается, что инцидент произошел около 21:30 в районе дома №20. Это второе возгорание за все время эксплуатации электробусов (с 2018 года).
В момент происшествия машина марки КАМАЗ находилась на отстойной площадке без пассажиров, в связи с чем в результате инцидента никто не пострадал.
"Электробус обслуживался в рамках контракта жизненного цикла, что означает долгосрочное обслуживание и ремонт со стороны поставщика, а также полное участие в разборе причин", – уточнили в Дептрансе.
По предварительной информации, очаг возгорания находился под кабиной водителя. В числе причин пожара не исключается и человеческий фактор.
В пресс-службе департамента подчеркивают, что водитель загоревшегося электробуса прошел необходимое обучение для работы на данном виде транспорта. Почувствовав запах гари, он, следуя инструкции, сразу же обесточил электробус.
На месте происшествия уже находится руководство Мосгортранса. Ведется служебное расследование. Причины инцидента установит специальная комиссия и производитель техники.
В конце прошлого года на Петрозаводской улице в районе Ховрино сгорел рейсовый автобус марки "ЛиАЗ". Заметив огонь, водитель начал тушить его самостоятельно. Позже на место прибыла пожарная бригада. В результате инцидента никто не пострадал.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: