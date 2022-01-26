Видео: Дептранс Москвы

В Москве на Бибиревской улице загорелся электробус. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Отмечается, что инцидент произошел около 21:30 в районе дома №20. Это второе возгорание за все время эксплуатации электробусов (с 2018 года).

В момент происшествия машина марки КАМАЗ находилась на отстойной площадке без пассажиров, в связи с чем в результате инцидента никто не пострадал.

"Электробус обслуживался в рамках контракта жизненного цикла, что означает долгосрочное обслуживание и ремонт со стороны поставщика, а также полное участие в разборе причин", – уточнили в Дептрансе.

По предварительной информации, очаг возгорания находился под кабиной водителя. В числе причин пожара не исключается и человеческий фактор.

В пресс-службе департамента подчеркивают, что водитель загоревшегося электробуса прошел необходимое обучение для работы на данном виде транспорта. Почувствовав запах гари, он, следуя инструкции, сразу же обесточил электробус.

На месте происшествия уже находится руководство Мосгортранса. Ведется служебное расследование. Причины инцидента установит специальная комиссия и производитель техники.

В конце прошлого года на Петрозаводской улице в районе Ховрино сгорел рейсовый автобус марки "ЛиАЗ". Заметив огонь, водитель начал тушить его самостоятельно. Позже на место прибыла пожарная бригада. В результате инцидента никто не пострадал.