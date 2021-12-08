Рейсовый автобус загорелся на севере Москвы

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На Петрозаводской улице в районе Ховрино сгорел рейсовый автобус марки "ЛиАЗ". Об этом сообщает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

"Сегодня около 05:40 в районе дома 46 по Петрозаводской улице произошло возгорание автобуса, следовавшего без пассажиров", – говорится в публикации.

Уточняется, что, заметив огонь, водитель начал тушить его самостоятельно, позже на место прибыла пожарная бригада. В результате инцидента никто не пострадал.

По данным ведомства, последний раз автобус проходил техническое обслуживание в сентябре текущего года, также был проведен предрейсовый осмотр, подтвердивший его исправность перед выходом на линию. В причинах произошедшего будут разбираться специалисты совместно с производителем.

По данному факту Мосгортранс организовал служебную проверку.

Ранее на 10-м километре автодороги "Глубокий обход" под Красноярском опрокинулся и загорелся бензовоз. На месте аварии разлилось порядка 10 тонн дизельного топлива. Пожар удалось оперативно локализовать. Водитель успел покинуть машину и не пострадал.

