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Происшествия

21:42

Грузовик с пиротехникой загорелся на трассе в Казахстане

происшествия за рубежом

Фото: youtube.com/informburo kz

Грузовик, перевозивший пиротехнику, загорелся на трассе в Акмолинской области на севере Казахстана, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

Уточняется, что инцидент произошел в Бурабайском районе в 21:26 (18.26 мск) на 212-м километре автодороги Нур-Султан – Щучинск. В результате ЧП никто не пострадал.

Кабина автотранспорта при пожаре не получила повреждений, полуприцеп сгорел полностью. Пожар был локализован в 22:05 (19.05 мск).

Движение автомобилей на трассе вскоре было восстановлено.

Ранее на трассе под Красноярском опрокинулся и загорелся бензовоз. Столб пламени поднялся на несколько десятков метров. Горящее топливо стекало на обочины, в результате чего дорога оказалась полностью заблокированной.

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