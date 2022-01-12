Автомобиль ДПС загорелся на МКАД после столкновения с грузовиком

На внешней стороне МКАД загорелась машина

Автомобиль дорожно-патрульной службы (ДПС) загорелся на МКАД после столкновения с грузовиком, пострадали два человека, в том числе сотрудник ГИБДД. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

ДТП произошло в 06:20 на 80-м километре внешней стороны МКАД.

В процессе оформления дорожной аварии с участием автомобилей "Камаз" и "Газель" на автомобиль ГИБДД, осуществляющий прикрытие места аварии, совершил наезд грузовик Volvo, после чего произошло возгорание патрульного автомобиля и "Газели", – говорится в сообщении.

В Госавтоинспекции уточнили, что в результате столкновения сотрудник ДПС и водитель "ГАЗели" получили ушибы. По факту происшествия организована проверка.

Ранее на Ленинградском проспекте недалеко от развязки с ТТК на бок опрокинулся грузовой автомобиль. Водитель сумел самостоятельно выбраться из машины и вызвать полицию и спаателей. Место аварии было огорожено дорожными конусами.