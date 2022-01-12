Автомобиль ДПС загорелся на МКАД после столкновения с грузовиком

08:23
На внешней стороне МКАД загорелась машина
Автомобиль дорожно-патрульной службы (ДПС) загорелся на МКАД после столкновения с грузовиком, пострадали два человека, в том числе сотрудник ГИБДД. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.
ДТП произошло в 06:20 на 80-м километре внешней стороны МКАД.
В процессе оформления дорожной аварии с участием автомобилей "Камаз" и "Газель" на автомобиль ГИБДД, осуществляющий прикрытие места аварии, совершил наезд грузовик Volvo, после чего произошло возгорание патрульного автомобиля и "Газели", – говорится в сообщении.
В Госавтоинспекции уточнили, что в результате столкновения сотрудник ДПС и водитель "ГАЗели" получили ушибы. По факту происшествия организована проверка.
Ранее на Ленинградском проспекте недалеко от развязки с ТТК на бок опрокинулся грузовой автомобиль. Водитель сумел самостоятельно выбраться из машины и вызвать полицию и спаателей. Место аварии было огорожено дорожными конусами.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: