На Ленинградском проспекте опрокинулся грузовик

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На Ленинградском проспекте опрокинулся грузовой автомобиль. Авария случилась недалеко от развязки с ТТК. На кадрах видно, что водитель самостоятельно выбрался из машины и вызывает помощь, сам он серьезно не пострадал. На другом видео можно заметить, что рядом с лежащим на боку грузовиком работают сотрудники полиции и спасатели. Место аварии огородили специальными дорожными конусами.
В подмосковном Раменском регистратор снял аварию на пересечении улицы Левашова и Северного шоссе. Водитель черной легковушки зацепил два автомобиля такси и поехал дальше. Полагают, что у водителя не было страховки или он был нетрезвыми.
На Минском шоссе в районе Одинцово-1 произошла авария. Там на трассе лежат два легковых автомобиля. В Сети видеоролик уже оброс комментариями, самые безобидные из которых – "Наелись и спят", "Страйк" и "Ледниковый период".
В Люберцах скорая помощь несколько минут не могла проехать по двору. Автомобилю мешала припаркованная на углу легковушка. Водитель скорой маневрировал, сдавая задним ходом.
Похожую ситуацию наблюдали в Капотне. Там помехой на пути стала "Газель". Водитель скорой помощи сумел выехать задним ходом.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
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