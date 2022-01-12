На Ленинградском проспекте опрокинулся грузовик

На Ленинградском проспекте опрокинулся грузовой автомобиль. Авария случилась недалеко от развязки с ТТК. На кадрах видно, что водитель самостоятельно выбрался из машины и вызывает помощь, сам он серьезно не пострадал. На другом видео можно заметить, что рядом с лежащим на боку грузовиком работают сотрудники полиции и спасатели. Место аварии огородили специальными дорожными конусами.

В подмосковном Раменском регистратор снял аварию на пересечении улицы Левашова и Северного шоссе. Водитель черной легковушки зацепил два автомобиля такси и поехал дальше. Полагают, что у водителя не было страховки или он был нетрезвыми.



На Минском шоссе в районе Одинцово-1 произошла авария. Там на трассе лежат два легковых автомобиля. В Сети видеоролик уже оброс комментариями, самые безобидные из которых – "Наелись и спят", "Страйк" и "Ледниковый период".



В Люберцах скорая помощь несколько минут не могла проехать по двору. Автомобилю мешала припаркованная на углу легковушка. Водитель скорой маневрировал, сдавая задним ходом.

Похожую ситуацию наблюдали в Капотне. Там помехой на пути стала "Газель". Водитель скорой помощи сумел выехать задним ходом.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.