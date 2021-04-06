Юрист рассказал, как строители обманывают россиян при ремонте квартир

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Мошенники при ремонте квартир зачастую обманывают граждан, завышая стоимость работ и строительных материалов, необходимых для отделки жилья, рассказала РИА "Недвижимость" член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.



Также, по ее словам, некоторые злоумышленники создают фирмы-однодневки. В таком случае заказчик заключает договор на выполнение работ и покупку стройматериалов, после чего в компании оттягивают начало работ, а затем фирма и вовсе перестает существовать.

"Избежать этого можно, заключив официальный договор с реальной фирмой, причем рекомендуется не только смотреть отзывы о ней, но и большую часть денег вносить после выполнения работ", – рассказала Спиридонова.

Юрист подчеркнула, что нужно съездить в офис компании и убедиться в ее существовании, а при заключении договора лучше проверять фирму в базе данных ЕГРЮЛ. Ключевыми признаками фирмы-однодневки являются непредоставление отчетности, неуплата налогов, малое количество сотрудников, а также свежая дата регистрации.

Еще одной схемой обмана является завышение стоимости стройматериалов. По словам эксперта, у некоторых бригад есть связи с продавцами на строительных рынках, где они покупают товар со скидкой, а требуют с заказчика полную стоимость, предоставляя поддельные чеки. В таком случае покупать стройматериалы можно самостоятельно либо сопровождать подрядчика во время закупок.

Третьим видом обмана является схема с замерами перед выполнением работ. Спиридонова предупредила, что злоумышленники, пользуясь невнимательностью заказчика, завышают количество необходимых материалов, а остатки используют на другом объекте или продают.

Ранее россиянам рассказали, как не столкнуться с мошенниками при покупке жилья. Первым признаком мошенничества считается серьезно заниженная стоимость квартиры, если сравнивать с рыночными ценами. По словам экспертов, недвижимость – это достаточно ликвидный товар, а потому никто не станет снижать ценник без обоснованных мотивов.

Специалисты подчеркнули, что для обмана покупателя на полную стоимость квартиры аферисту надо подделать все документы, а также найти нотариуса, не замечающего серой схемы. Отмечается, что поэтому чаще обманывают покупателей на аванс.

