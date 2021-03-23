Риелтор предостерегла от ошибок при аренде дешевого жилья

09:10
Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Арендодатель, избегающий документального оформления сделки с квартиросъемщиком, должен вызывать сомнения. Прежде чем снять квартиру, нужно заключить с собственником письменный договор, рассказала агентству "Прайм" замдиректора департамента аренды квартир "ИНКОМ-Недвижимость" Оксана Полякова.
"До подписания договора нужно проверить документы арендодателя: если он дает вам копии и отказывается предоставить оригиналы, не нужно иметь с ним дела – велика вероятность мошенничества", – пояснила Полякова.
По ее словам, квартиросъемщик может оказаться втянутым в незаконную субаренду. Риелтор уточнила, что субаренда возможна при участии не только поднанимателя, но и самого собственника.
Поэтому эксперт рекомендовала внимательно проверять документы всех, кто проживает с нанимателем и поднанимателем, а также нотариально заверенное согласие всех зарегистрированных в сдаваемой квартире, в том числе несовершеннолетних.
По словам риелтора, нужно быть осторожными и в ходе обсуждения условий съема и размера арендной ставки. Дело в том, что квартира может сдаваться под ремонт, с долгами по коммуналке и неоднозначными условиями. При наличии сомнений, как добавила Полякова, от сделки лучше отказываться.
Ранее россиянам рассказали, как не столкнуться с мошенниками при покупке жилья. Первым признаком мошенничества считается серьезно заниженная стоимость квартиры, если сравнивать с рыночными ценами. По словам экспертов, недвижимость – это достаточно ликвидный товар, а потому никто не станет снижать ценник без обоснованных мотивов.
Специалисты подчеркнули, что для обмана покупателя на полную стоимость квартиры аферисту надо подделать все документы, а также найти нотариуса, не замечающего серой схемы. Отмечается, что поэтому чаще обманывают покупателей на аванс.
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