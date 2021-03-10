Эксперты прогнозируют подорожание квартир в спальных районах

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Эксперты из области недвижимости считают, что в скором времени будут расти цены на жилье, расположенное на окраинах городов. Речь идет о квартирах в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Красноярске и Казани, сообщает газета "Известия".

Как заявил директор федеральной компании "Этажи" Ильдар Хусаинов, со стороны инвесторов уже есть тренд на на приобретение жилплощади не только в спальных районах столицы, но и других крупных городов. По его словам, такие квартиры более выгодны с точки зрения инвестиций. Наиболее ликвидные объекты в перспективных локациях за год могут подорожать в 1,2-1,5 раза быстрее, чем недвижимость в центральных или переоцененных кварталах, заметил директор.

Из исследования Realiste следует, что в Москве к наиболее перспективным относят районы Люблино, Марьино, Медведково, Лосиный остров, Отрадное, Ростокино, Свиблово, Бибирево, а также Алтуфьево. Прогнозируется, что в каждом районе в течение следующих 10 лет жилье подорожает в сумме более чем на 50 миллиардов рублей.

За 10 лет окраины столицы станут более востребованы, чем исторический центр, добавил директор по маркетингу и продажам ГК "Страна Девелопмент" Александр Гуторов. "Произойдет это в связи с ростом популярности дистанционной работы, а также развитием технического прогресса и цифровизацией", – объяснил он.

Новое жилье в отдаленных районах будет расти в цене за счет более низкой стоимости в спальных районах. Еще повлияет на это развитие транспортной инфраструктуры.

Как считает гендиректор We know Александр Галицын, у многих районов имеется потенциал, потому что они расположены около воды или парков. Еще у новостроек будет развита социальная инфраструктура, играющая важную роль при переезде.

Ранее эксперты рассказали, как застройщики обманывают покупателей квартир. Уловкой является несоответствие реальной площади квартиры заявленной, когда метраж может отличаться от проектного из-за толщины стен.