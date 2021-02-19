Набиуллина назвала необходимые меры для повышения доступности ипотеки

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Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
Доступность ипотеки в России следует обеспечивать за счет адресных мер. Такое мнение высказала председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в интервью РИА Новости.
По ее словам, во многих регионах страны возросшие цены на жилье перекрыли низкую ипотечную ставку.
"Доступность ипотеки нужно обеспечивать более адресными мерами: поддержкой заемщиков в регионах, молодых семей", – перечислила глава ЦБ.
Набиуллина пояснила, что на сегодняшний день ситуация на рынке изменилась. Сейчас антикризисная льготная ипотека провоцирует рост цен на жилье.
"Ставки по ипотеке не должны противоречить рыночным тенденциям, иначе у нас есть риск получить пузыри на финансовом рынке", – заключила Набиуллина.
Ранее Набиуллина предлагала расширить критерии льготной ипотеки для молодой семьи. Она отмечала потенциал подобных мер.
Программа льготной ипотеки была запущена 23 апреля 2020 года после предложения президента России Владимира Путина. Планировалось, что она будет действовать до 1 ноября 2020 года.
Позднее правительство продлило программу до 1 июля 2021 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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