Набиуллина предложила расширить критерии льготной ипотеки для молодой семьи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что стоит рассмотреть вопрос, связанный с расширением критериев льготной ипотеки для молодой семьи. Об этом сообщает ТАСС.

Банк России видит потенциал расширения постоянно действующих льготных программ по ипотеке. "На наш взгляд, есть потенциал расширения таких льготных программ постоянного действия, не антикризисных, а именно постоянных", – отметила Набиуллина.

Как подчеркнула Набиуллина, подобные программы могут быть регионального характера. В частности, можно будет учитывать ситуацию с застройщиками и спросом на жилье. В результате стало бы возможным внедрить постоянные меры поддержки строительства, в том числе через ипотеку.

Власти РФ в рамках антикризисных мер весной 2020 года запустили программу субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5%. Изначально она действовала до 1 ноября 2020 года. Однако в октябре власти продлили программу до 1 июля 2021 года.

Ранее говорилось, что в Госдуме хотят ограничить выдачу льготной ипотеки. Это, по мнению парламентариев, поможет давать квартиры тем, кто реально нуждается в жилье.