Набиуллина заявила, что льготная ипотека должна сохраниться в ряде регионов РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что программу льготной ипотеки следует оставить в тех регионах РФ, где фиксируется низкий объем ввода жилья.

"Эту программу, мы подтверждаем, нужно постепенно сворачивать. Может быть, ее оставить как антикризисную программу для тех регионов, где недостаточно предложение на рынке жилья, где либо спрос населения не восстановился в силу действия ограничительных мер", – сказала Набиуллина в ходе пресс-конференции.

При этом она подчеркнула, что не имеет в виду полное прекращение льготной программы ипотеки. По ее мнению, в стране важно оставить подобные программы в качестве поддержки молодых семей и других групп населения.

"На мой взгляд, должны быть программы поддержки ипотеки в ряде регионов, где в целом низкие объемы строительства, потому что строителям не интересны низкомаржинальные проекты, либо там недостаточная концентрация спроса. И, конечно, должны быть программы, как сейчас, для отдельных групп населения", – отметила глава Банка России.

Ранее гендиректор корпорации "Дом.рф" Виталий Мутко заявил, что программа льготной ипотеки на новостройки под 6,5% должна быть сохранена как антикризисная мера. При этом он признал, что в десятке городов, где цены выросли более чем на 20%, льготная ипотека как мера поддержки населения потеряла свой эффект.

Программа льготной ипотеки под 6,5% призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье из-за кризиса.

