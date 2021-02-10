Эксперт назвал риски потери ипотечной квартиры даже при оплате в срок

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский рассказал, что нарушения при покупке квартиры могут стать основанием для оспаривания сделки, даже если покупатель не знал о проблемах.
По его словам, самый главный риск – покупка в ипотеку вторичного жилья. В этом случае против покупателя может сыграть рента, право пожизненного пользования, материнский капитал и право детей на долю в квартире, а также мошенничество через доверенность или поддельный паспорт.
Кроме того, бывают проблемы при продаже наследованного имущества при первой сделке после приватизации. Поэтому, если у покупателя есть хоть малейшие сомнения, сделку стоит приостановить или отменить, рекомендовал Кричевский.
"С новостройками все предельно просто – никаких вопросов со стороны банка не будет до тех пор, пока заемщик вовремя вносит платежи", – заявил эксперт агентству "Прайм".
Он добавил, что в этом случае даже отсутствие страховки не является поводом для расторжения ипотечного договора, но может повлиять на ставку по кредиту в отрицательную сторону.
Кричевский заключил, что лучше всего максимально тщательно проверять приобретаемое жилье, наняв опытного брокера или юриста. В идеале сделка должна быть нотариально заверенной, так как нотариусы страхуют куплю-продажу жилья на всю сумму.
В Центробанке ранее предложили осуществить поэтапное сворачивание льготной ипотеки под 6,5 процента. Там указали, что необходимость завершения программы объясняется возможными избыточными рисками.
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