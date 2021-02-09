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Экономика

15:00

В Минэкономразвития заявили о перегреве рынка из-за льготной ипотеки

экономика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В ряде регионов программа льготной ипотеки под 6,5% вызвала локальные перегревы рынка, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в ходе выступления в Госдуме.

"В ряде субъектов она (программа льготной ипотеки. – Прим. ред.), конечно, вызвала локальные перегревы рынка, особенно мы видим по Дальнему Востоку большой рост цен и так далее. С этим мы разбираемся, министерство строительства разбирается. Зачастую цены были, что называется, крайне низки, не было рентабельности, вообще не было первичного рынка в ряде регионов", – приводит слова Решетникова РИА Новости.

По его словам, при принятии решения о продлении программы льготной ипотеки нужно учитывать уровень доходов населения.

"Нам при продолжении надо учитывать как раз локальную ситуацию на рынках труда – не просто там уровень цен, но и связи с заработными платами, в связи с тем, кому конкретно доступна эта ипотека", – подчеркнул Решетников.

Глава департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова ранее рассказала, что ЦБ выступает за постепенное сворачивание льготной ипотеки. По мнению представителя Банка России, программа теряет свою социальную направленность. В крупных городах фиксируется повышенный инвестиционный спрос на жилье. Это объясняется тем, что обеспеченные россияне стараются вложить свои сбережения в недвижимость.

Программа была запущена 23 апреля 2020 года после предложения Владимира Путина. Планировалось, что льготная ипотека будет действовать до 1 ноября 2020 года.

Позднее правительство продлило программу до 1 июля 2021 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Программу льготной ипотеки в РФ продлили

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