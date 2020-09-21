В РФ предложили ввести льготную ипотеку для детей-сирот

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Общероссийский народный фронт (ОНФ) предложил ввести в РФ новый вид льготной ипотеки под 2-6% годовых для детей-сирот и распространить действие сертификатов на жилье как на регион проживания льготников, так и по всей стране, сообщает газета "Известия".
Письмо с инициативой направлено вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой. Ее пресс-служба подтвердила получение письма, сейчас его рассматривают.
По данным издания, ОНФ выступил с такой инициативой в связи с тем, что проблема обеспечения жильем детей-сирот не решается в России на протяжении многих лет. В Счетной палате СМИ сообщили, что за последние пять лет очередь на жилье для сирот увеличилась на 50 тысяч человек. Если в январе 2020 года очередь составляла порядка 278 тысяч, то сейчас она превышает 284, около 68% из очередников – совершеннолетние россияне, уже покинувшие детские дома.
Средняя длительность ожидания жилья составляет порядка семи лет, но в некоторых регионах, таких как Забайкальский край, республики Бурятия, Тыва, Кабардино-Балкария, Мордовия и Ингушетия, сироты ждут квартир по 20 и более лет.
Ежегодно только около 10% детей-сирот получают жилье. По подсчетам Счетной палаты, для решения проблемы необходимо ежегодные выделения на эти цели увеличить с нынешних 32 миллиардов до 265 миллиардов рублей.
Ранее Дмитрий Медведев на посту премьер-министра поручил разработать программу по решению проблемы с жильем для детей-сирот за шесть лет. Было поручено проработать вопрос не только обеспечения жильем в рамках социального найма, но и возможности предоставления государственных жилищных сертификатов, ипотеки и других компенсационных выплат.
Также Медведев поручил Счетной палате вместе с другими контрольными органами провести проверку того, как регионы выполняют свои обязательства по обеспечению жильем детей-сирот.
В 2019 году Счетная палата предлагала предоставлять детям-сиротам, которые более 10 лет стоят в очереди, жилищные сертификаты на покупку жилья, улучшения жилищных условий или погашения ипотеки.
В конце февраля Минпросвещения подготовило законопроект, согласно которому дети-сироты смогут получить сертификат на приобретение жилья в собственность с 1 января 2021 года.
Ранее сообщалось, что Общероссийский народный фронт (ОНФ) готовится выступить с инициативой о расширении списка целей, на которые можно направить материнский капитал.
Перечень могут дополнить возможностью ремонтировать жилье. Новое предложение уже готовы поддержать в комитете Госдумы по жилищной политике и ЖКХ.
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