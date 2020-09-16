Россиянам могут разрешить тратить маткапитал на ремонт жилья

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Общероссийский народный фронт (ОНФ) готовится выступить с инициативой о расширении списка целей, на которые можно направить материнский капитал. Как сообщает газета "Известия", перечень могут дополнить возможностью ремонтировать жилье.
Новое предложение уже готовы поддержать в комитете Госдумы по жилищной политике и ЖКХ.
Глава департамента приоритетных проектов и стратегических инициатив ОНФ, член Общественной палаты Юлия Зимова объяснила, что предложение соответствует целям, которые озвучил президент РФ Владимир Путин в 2019 году.
"Мы возвращаемся к темам, которые звучали во время общения Владимира Путина с населением в 2019 году. Одной из них было использование материнского капитала. Мы выступаем своеобразным оператором, работаем с общественными организациями. "Союз матерей" предложил, чтобы маткапитал можно было использовать для ремонта жилья", – рассказала эксперт.
Общественная палата РФ также провела исследование, в рамках которого сами семьи назвали наиболее необходимые меры поддержки. 46% респондентов высказались за возможность ремонтировать жилье на деньги от материнского капитала. Еще 44% поддержали перевод средств на покупку автомобиля.
По действующему законодательству материнский капитал за первого ребенка составляет 466,6 тысячи рублей, за второго – 150 тысяч, если за первого деньги уже получали ранее. Средства можно направить на покупку квартиры, оплату ипотеки или строительство нового жилья.
Как сообщили в министерстве труда и социальной защиты, материнский капитал в 2021 году будет проиндексирован на 3,7%, его размер составит 483 882 рубля на первого ребенка и 639 432 рубля – на второго. Доплата на второго ребенка, если семья получала маткапитал на первого ребенка, составит 155 550 рублей.
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