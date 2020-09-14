Размер маткапитала в РФ увеличится в 2021 году

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Материнский капитал в 2021 году будет проиндексирован на 3,7%, его размер составит 483 882 рубля на первого ребенка и 639 432 рубля – на второго, сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда РФ.

Размер доплаты на второго ребенка, если семья получала маткапитал на первого ребенка, составит 155 550 рублей.

Право на маткапитал будет предоставлено 1,2 миллиона семей.

Ранее в Минтруде рассказали, что маткапиталом с начала года воспользовались 556 978 семей. Из них 61% направили средства на улучшение жилищных условий.

На выплаты на второго ребенка потратили деньги 28% семей, на образование детей – 11%.

Молодые семьи, участвующие в программе обеспечения доступным жильем, смогут получить выплаты на покупку квартир комфорткласса. До сих пор разрешалось расходовать полученные средства только на жилье экономкласса.