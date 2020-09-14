Размер маткапитала в РФ увеличится в 2021 году

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Материнский капитал в 2021 году будет проиндексирован на 3,7%, его размер составит 483 882 рубля на первого ребенка и 639 432 рубля – на второго, сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда РФ.
Размер доплаты на второго ребенка, если семья получала маткапитал на первого ребенка, составит 155 550 рублей.
Право на маткапитал будет предоставлено 1,2 миллиона семей.
Ранее в Минтруде рассказали, что маткапиталом с начала года воспользовались 556 978 семей. Из них 61% направили средства на улучшение жилищных условий.
На выплаты на второго ребенка потратили деньги 28% семей, на образование детей – 11%.
Молодые семьи, участвующие в программе обеспечения доступным жильем, смогут получить выплаты на покупку квартир комфорткласса. До сих пор разрешалось расходовать полученные средства только на жилье экономкласса.
Материнский капитал можно будет тратить на покупку музыкальных инструментов
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