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12 октября, 11:21

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Onet: оппозиция Польши раскритиковала власти после публикации об угрозах Туску

Оппозиция Польши раскритиковала власти после публикации об угрозах Туску

Фото: depositphotos/bogdanwankowicz

Польская оппозиция обвинила правящую элиту в нагнетании страха после публикации об угрозе нападения на премьер-министра Дональда Туска и министра обороны Владислава Косиняк-Камыша. Об этом сообщает RT со ссылкой на Onet.

По словам политиков из партий "Право и справедливость" и "Конфедерация", власти преобразуют вопросы безопасности в политическое шоу, а также пытаются отвлечь внимание от неудобных тем.

Лидер "Конфедерации" Славомир Ментцен признался, что на его электронную почту не раз приходили сообщения об угрозах убийством. Однако полиция не доводила расследования до конца, поскольку не могла установить отправителей. Ментцен выразил надежду, что в случае с Туском правоохранителям удастся достичь результата.

Представитель "Права и справедливости" Радослав Фогель, в свою очередь, с иронией предположил, что на следующем заседании сейма могут внести законопроект о запрете электронной почты.

О готовящемся покушении сообщила пресс-секретарь министерства внутренних дел и администрации Польши Каролина Галецкая. В связи с этим в ведомстве поручили предпринять необходимые действия. Позднее полицейские задержали мужчину, угрожавшего покушением премьер-министру. Других подробностей произошедшего не приводилось.

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