В Москве пресекли канал легализации мигрантов с передачей денег в шоуруме ТЦ

Фото: MAX/"Ирина Волк"

В Москве задержали троих выходцев из Центральной Азии и Закавказья по подозрению в организации канала незаконной миграции, по которому были легализованы несколько тысяч иностранцев. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в MAX.

По ее словам, лидер группы налаживал каналы сбыта услуг и контактировал с клиентами. Соучастники за деньги оформляли фиктивные трудовые договоры, изготавливали поддельные медицинские книжки, а также обеспечивали клиентов жильем и транспортом для работы в такси.

"При этом они использовали разветвленную сеть более чем из 100 подконтрольных юридических лиц и объекты инфраструктуры, замаскированные под легальный бизнес", – добавила представитель ведомства.

Фиктивные документы иностранцам передавали в шоуруме киргизской национальной одежды в одном из столичных торговых центров. Там же проходила передача денег.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ ("Организация незаконной миграции"). Двоих фигурантов арестовали, их сообщник находится под домашним арестом.

Ранее двух человек задержали в Москве по подозрению в организации подпольного производства поддельных документов для легализации иностранцев. Незаконная типография располагалась в одной из столичных квартир. Во время обыска там нашли оборудование и материалы для изготовления фиктивных документов – матричный принтер, ламинатор, сканеры и многое другое.

За изготовление одного документа злоумышленники могли получать до 100 тысяч рублей. По версии следствия, двое уроженцев одной из стран Центральной Азии занимались изготовлением и сбытом поддельных паспортов, трудовых договоров и других бумаг. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 327 УК РФ.